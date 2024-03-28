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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود الدولار بعد تعليقات حول سعر الفائدة الأمريكية

صدى البلد

تلقى الدولار دفعة مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، اليوم الخميس، إذ قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وسط تضخم عنيد.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية، بحسب "رويترز".

وفي الوقت نفسه، حافظ الين على مكانته مقابل الدولار بعد أن أشار كبار مسؤولي السياسة النقدية في اليابان الأربعاء إلى أنهم مستعدون للتدخل. وما زالت العملة اليابانية غير بعيدة عن مستوى 152 مقابل الدولار.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إن "أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد حاجة البنك المركزي الأمريكي للإحجام عن الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، في أعقاب تعليقات والر، ولم يشهد تغيراً يذكر ليستقر عند 104.41 نقطة. وارتفع نحو 3% حتى الآن العام الجاري.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" إن خطاب والر "دليل على أن الاحتياطي الاتحادي أكثر حذراً حيال التضخم العنيد وربما حتى تسارع نمو الأسعار مجدداً".

ويترقب المتعاملون بيانات تضخم رئيسية أمريكية تصدر، الجمعة، بعد قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، الثلاثاء، التي عززت بالفعل الدولار مقابل الين.

ووصل الدولار إلى 151.975 ين الأربعاء، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ منتصف عام 1990، لكن الين ارتفع قليلاً بعد أن عقدت السلطات اليابانية اجتماعاً الأربعاء بشأن تراجع العملة.

وقال كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا إنه "لن يستبعد اتخاذ أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات الأجنبية".

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ "خطوات حاسمة"، وهي لغة لم يستخدمها منذ تدخل اليابان الأخير في 2022.

وبلغ الين في أحدت التعاملات 151.37 مقابل الدولار، أما اليورو فانخفض 0.11% إلى 1.0814 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17% إلى 1.2616 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين في أحدث التعاملات 1.14% إلى 69648.86 دولار.

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