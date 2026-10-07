سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس مشاركته في «مطلوب عائليًا».. كوميديا اجتماعية ومواقف مفاجئة (خاص )

كشف الفنان سامي مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، تفاصيل مشاركته في فيلم «مطلوب عائليًا»، مؤكدًا أن العمل يقدم تجربة كوميدية اجتماعية مختلفة تعتمد بشكل أساسي على كوميديا الموقف، إلى جانب مجموعة من المواقف الطريفة والمفارقات التي تجمع أبطال الفيلم خلال الأحداث.

وأعرب سامي مغاوري عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، مشيرًا إلى أن العمل يجمع عددًا كبيرًا من الفنانين في تجربة يسودها الطابع العائلي والكوميدي، وهو ما يمنح الفيلم أجواءً خاصة ومختلفة.

و أضاف سامي مغاوري أنه يجسد شخصية والد مي( النجمة ياسمين صبري) أب و لكن أب متصابي و يحدث العديد من المفاجآت و الموافق الكوميدية

ويشارك في بطولة «مطلوب عائليًا» كل من كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، إلى جانب مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي ونسرين أمين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال مجموعة من المواقف والمفارقات التي تتعرض لها الشخصيات، بما يخلق حالة من التشويق والمرح على مدار الأحداث. ويأتي «مطلوب عائليًا» ضمن الأعمال السينمائية التي يراهن صناعها على الكوميديا العائلية التي تجمع بين المواقف الإنسانية والجانب الاجتماعي، مع تقديم شخصيات متنوعة لكل منها تفاصيلها الخاصة



والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي بلس» للمنتج تامر مرسي، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.