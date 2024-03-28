شعرت بالصدمة.. إليسا: فلوس كتير بتاعتي راحت في البنك بلبنان

حلت المطربة إليسا، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " بيج تايم بودكاست" المذاع على قناة " إم بي سي ".

وتحدثت إليسا عن حياتها الشخصية، قائلة:" أنا مرتاحة ماديا وفلوس كتير راحت من البنك في لبنان واللي راح راح ".



وقالت :" أنا مازلت بشتغل وعندي رزق مستمر ومعوضتش خسارتي في البنك بلبنان ".



وأضافت إليسا :" شعرت بالصدمة بعدما علمت بأن اموالي راحت ومش هترجع تاني "، مضيفة :" القطاع المصرفي في لبنان كان قطاع في غاية الاهمية زمان ".

وتابعت إليسا :" لبنان كان بها آمن نظام مصرفي وفجأة أهم نظام مصرفي في العالم انهار وفلوسي ضاعت ".

