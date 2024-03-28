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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعرت بالصدمة.. إليسا: فلوس كتير بتاعتي راحت في البنك بلبنان

إليسا
إليسا

حلت المطربة إليسا،  ضيفة على الإعلامي  عمرو أديب في برنامج " بيج تايم بودكاست" المذاع على قناة " إم بي سي ".

 

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وتحدثت إليسا عن حياتها الشخصية، قائلة:" أنا مرتاحة ماديا  وفلوس كتير راحت من البنك في لبنان واللي راح راح ".


وقالت :" أنا مازلت بشتغل وعندي رزق مستمر ومعوضتش خسارتي في البنك بلبنان ".


وأضافت إليسا :" شعرت بالصدمة بعدما علمت بأن اموالي راحت ومش هترجع تاني "، مضيفة :" القطاع المصرفي في لبنان كان قطاع في غاية  الاهمية زمان ".

وتابعت إليسا :" لبنان كان بها آمن نظام مصرفي وفجأة أهم نظام مصرفي في العالم انهار وفلوسي ضاعت ".
 

إليسا عمرو أديب الفن اخبار التوك شو لبنان

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