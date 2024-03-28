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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية.. ونتنياهو السبب

صدى البلد

عرضت قناة" القاهرة الإخبارية "، تقريرا تلفزيونيا بعنوان:" بسبب حكومة نتنياهو.. دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية".

 

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وأوضح التقرير أنه بعدما كانت الخلافات بينهما تدار داخل الغرف المغلقة، أصبحت مكشوفة الآن في العلن، إذ لم يترك" نتنياهو "للإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أي خيار آخر سوى إظهار غضبها من تعنته وإصراره على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت الحدود كافة حتى وجدت واشنطن نفسها مجبرة على الامتناع عن استخدام حق الفيتو كعادتها ضد قرار بوقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن الدولي مكتفية بالامتناع عن التصويت وهو ما كان كافيا لإثارة غضب الأوساط السياسية في تل أبيب.

 

ولفت التقرير إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة" جلوب الأمريكية أظهر تراجعا ضخما في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ عارض نحو 50 % من الأمريكيين تلك العملية العسكرية في القطاع، بعد أن دعموها في فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري أوضح أن المجموعات الحزبية الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة باتت أقل دعما لممارسات إسرائيل في غزة.

الاحتلال إسرائيل غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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