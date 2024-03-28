الأمم المتحدة: النظام الصحي في غزة ينهار بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إنه ما لا يقل عن 24 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تعمل.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في تقرير له، أن "النظام الصحي في غزة ينهار بسبب الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، مما أدى إلى خروج عدد متزايد من المستشفيات عن الخدمة".

وأضاف: "اعتبارًا من 27 مارس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 24 من أصل 36 مستشفى في غزة غير عاملة، و2 يعملان بالحد الأدنى في شمال غزة، و10 تعمل جزئيًا بما في ذلك 4 في شمال غزة و6 في جنوب غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع في اليوم الـ172 على التوالي إلى 32414 شهيد و74787 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.