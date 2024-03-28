كاتب صحفي : إسرائيل تضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن إسرائيل تضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن القانون الدولي يلزمها بإعادة الإعمار، لكن التزامها بأي قانون دولي محل نقاش واستفهام.

وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”،:"المحاكم الإسرائيلية حكمت لضحايا أحداث 7 أكتوبر بتعويضات ضد السلطة الفلسطينية، كما أن القانون في إسرائيل يرى أن كل ما حدث في غزة ليس جريمة ولكن دفاع عن النفس".

وتابع الكاتب الصحفي: "في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما فاجأه صحفي أمريكي وسأله مَن سيتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة وارتبك متحدث الخارجية وقال إن هناك دولا من المنطقة ربما تشارك في حال موافقة إسرائيل على ذلك".

وأكد، أن إسرائيل وضعت مسألة إعادة إعمار قطاع غزة في ذيل أجندتها لليوم التالي لإيقاف الحرب، حيث يتم التعامل مع اليوم التالي لإيقاف الحرب على أنه مجهول في المستقبل لا ندري متى سيتحقق، مشيرًا إلى أن إسرائيل وضعت اشتراطات كثيرة كلها غير محددة وتتعلق بالتزام أهالي القطاع بكل التعليمات التي تطلبها سلطات الاحتلال سواء على مستوى الدين أو تربية الأطفال، وكلها أمور معقدة وتستدعي جهدا كبيرا جدا كي نصل إلى مرحلة الإعمار.