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رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الجمهورية": الدولة الفلسطينية المستقلة تفتح أبواب السلام والأمن بالشرق الأوسط

صدى البلد

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الدولة الفلسطينية المستقلة تفتح كل أبواب السلام والأمن بالشرق الأوسط.


وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "الدولة الفلسطينية .. هي الضمان للسلام والأمن" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد من جديد، خلال لقائه أمس مع وفد مجلس النواب الأمريكي، المواقف الثابتة لمصر الرافضة بشكل مطلق وتام لأي مساع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيه.. ورفض كل المخططات الخبيثة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.


وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي طالب من جديد بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، وحرص الرئيس على تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية.


ونوهت صحيفة "الجمهورية" بأن الوفد الأمريكي أشاد بدور مصر المحوري في بناء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.. مشيرة إلى أنه اتضح، خلال اللقاء، توافق الجانبين المصري والأمريكي على خطورة اتساع دائرة الصراع بما يهدد الأمن والسلام الإقليمي، ولفتت إلى أن مصر وأمريكا أكدتا من جديد أن حل الدولتين هو الضمان لاستعادة وترسيخ الاستقرار والسلام. 
 

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