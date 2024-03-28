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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مائدة الدراسة تعدون أكثر من 1000 وجبة للصائمين

صدى البلد

نظم عدد من الأهالي بمنطقة الدراسة بمحافظة القاهرة، مائدة إفطار تسع لـ 5 آلاف شخص من المصريين ومن سكان المنطقة من الطلاب أصحاب الجنسيات الأجنبية، والذين يقطنونها للدراسة بالأزهر الشريف.

وتمتد المائدة التي نظمها الأهالي في منطقة الدراسة لمئات الأمتار، وتتسع لحوالي 5 آلاف شخص، ويتم تقديم وجبات متكاملة من الأرز واللحوم أو الدواجن بجانب الخضراوات واللحوم.

 


وقال المتطوعون بالمائدة، إن العمل يبدأ يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى أذان المغرب لإعداد وتجهيز الوجبات والعصائر وغيرها، موضحا أن المائدة يشارك فيها كثير من أهالي وشباب المنطقة المتطوع.

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IMG_20240328_093615

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