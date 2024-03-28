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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بارتفاع 2000 جنيه.. تعرف على سعر السكر بعد الزيادة .. تفاصيل

صدى البلد

شهدت أسعار السكر ارتفاعًا لدى تجار الجملة بقيمة 2000 جنيه للطن  وثباتًا لدى المستهلكين، وسط إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية.

 

سعر طن السكر 

ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.


وخلال السطور التالية يرصد “ صدى البلد” سعر السكر لدى التاجر والمستهلك، والتي جاءت على النحو التالي:

السكر المكرر

ارتفع سعر السكر مكرر عند 37000 جنيه للطن مقارنه بنحو 35000 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه

وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة لوضع حل جذري بخطة سريعة لإنهاء أزمة السكر التي حدثت الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعاره، من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر بالسوق مع سعر مناسب لوقف الارتفاع غير المبرر.

كما تستهدف خطة الحكومة زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، والعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية و الشركات بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.

تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

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