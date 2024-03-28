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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: فحص 135 ألف منتفع خلال مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

صدى البلد

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم فحص 135 ألف منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان)، وذلك منذ انطلاق مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" مطلع شهر رمضان الجاري والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.


وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" تستهدف 3 فئات رئيسة وهم مرضى الضغط، مرضى السكري، ومرضى السكري والضغط معا، وذلك بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.


وأضافت أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الآولى بالرعاية من كبار السن، وذوي الهمم وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.


وفي السياق، ثمن رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي جهود كافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة.


وقال "إن المبادرة يرتكز عملها على عيادات متنقلة تجوب كافة مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت بمحافظة جنوب سيناء والسويس وستتوجه لمحافظتي الأقصر وأسوان".


وأضاف أن المبادرة يرتكز عملها أيضا على 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات ومدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم؛ لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين للاطمئنان على صحتهم.


وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إجراء الفحص الطبي الشامل للمتعاملين بالمنظومة، والذي يتم بشكل دوري للاطمئنان على سلامة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدا استمرار فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


ولفت إلى تشكيل غرفة في كل فرع من أفرع الهيئة بمحافظات التأمين الشامل وغرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة؛ لمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة".


يشار إلى أن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024 وتستهدف 300 ألف مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك.


وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية أهمها المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها.
 

بورسعيد أسوان الاسماعيلية الأقصر

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