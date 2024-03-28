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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة والفئات المستهدفة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وإجراءات الحصول على الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة، والتى تمنح للأشخاص من الفئات الأولى بالرعاية .

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعى  معاش تكافل وكرامة للأسر المحدودة الدخل والتي لا تمتلك حيازات وأملاك ويكون لدى الأسرة أطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما، وأن يكون الأولاد فوق سن 6 سنوات مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

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شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة| تفاصيل

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انتظام صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من بنك ناصر ومكاتب البريد

بالنسبة لمساعدات كرامة، فهو يستهدف فئات محددة، مثل كبار السن ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من الكميسون الطبي.

الفئات المستحقة لـ برنامج تكافل وكرامة

- الأسرة

- الطفل

- المرأة

- كما تتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة ذوي الإعاقة

- المسنين

- الشباب

كيفية التقديم على تكافل وكرامة


ويحتاج الحصول على مساعدات برنامج تكافل وكرامة العديد من الخطوات والتي تبدأ من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-  كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تشمل الأوراق المطلوبة قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- تقديم تقرير كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 


وهناك  مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة بالرقم القومي، خاصة أنه يستفيد منه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة.

-  يُمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

- فى هذه الخطوة يتم الضغط علي  برنامج تكافل وكرامة

- ثم فى هذه الخطوة اختيار «استعلم عن نتيجتك»

- وتقوم بعدها بكتابة الرقم القومي  المكون من 14 رقمًا

 

كما تشمل خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايلي :-

- للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يتم الدخول على موقع تكافل وكرامة

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اليوم .. صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من بنك ناصر والبريد

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اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

- ثم يتم إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة و المكون من 14 رقم

- ثم تقوم بعدها بالضغط على استعلام.

- ستظهر أمامك كل المعلومات التي ستحتاجها عن المنحة الشهرية.

- وبعدها يظهر اسم صاحب المعاش  ويظهر رقم كارت الصرف ونوعه  وحالته

- ثم الضغط على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة الكارت يظهر المبلغ المستحق.

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