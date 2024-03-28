عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طريقة الحصول على معاش الأطفال بالأوراق والمستندات بموجب القانون

معاش شهري
معاش شهري

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن كيفية حصول الأطفال على معاش شهرى خصوصا أن  قانون الطفل منح  3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن نتعرض عليهم فيما يلى:

 

3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاش شهري

منح قانون الطفل 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (49) حيث جاءت قاضية بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :

  1. الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
  2. أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
  3. أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

شروط الحصول على معاش الطفل

هذا وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش الطفل، والتي جاءت كالتالي

  1. أن يكون مصري أو مصرية الجنسية.
  2. لا يقل السن عن 18 سنة.
  3. عدم وجود دخل ثابت.
  4. أن يكون الأبوان مطلقين.
  5. أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.
  6. أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.
  7. أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

 المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل 

  1. صورة شهادة الميلاد.
  2. خطاب تأمينات.
  3. صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زواج الأم.
  4. صورة شهادة وفاة الوالدين، في حالة الطفل اليتيم.
  5. مستند السجن، فى حالة سجن الأب أو الأم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

موضوعات متعلقة

"المصريين": تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية

برلمانية: زيارة وفد الكونجرس للقاهرة تؤكد دور مصر في استقرار المنطقة

كيف عاقبت الدولة الموظفين المتورطين في جرائم التزوير.. القانون يجيب

بعد سقوطها.. عصابة سرقة الحسابات على فيسبوك تواجه عقوبات مشددة تصل للسجن

السند القانوني.. بيانات هامة نص عليها القانون للتسجيل العقاري| تفاصيل

ماهي إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية.. القانون يجيب

كيف شجع القانون الشباب على ريادة الأعمال؟ .. إعرف الاجابة

أبرز 10 حالات مصير صاحبها الحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

الأموال العامة العليا تحيل مسئولا بشركة كبيرة إلى الجنايات

سرقات الأموال والكابلات .. إحالة مسئولين بشركة حكومية كبرى للمحاكمة

علي جمعة: ما يثار عن تساهل الصوفية في الدين "هرت وجهل" لا واقع له

هشام العامري: شقيقي كان يطمح برئاسة الأهلي بعد الخطيب

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالمدارس| ومفاجأة بسبب أعياد المسيحيين

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ