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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا .. مؤمن خليل يحيي الليلة 12 لـ "هل هلالك"بالهناجر

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الثانية عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يحيى الفنان "مؤمن خليل" حفل الليلة الثانية عشرة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، ويشدو بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب، إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

البيت الفني للمسرح الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الكيلاني وزيرة الثقافة الموسيقار سيد مكاوي المخرج خالد جلال

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