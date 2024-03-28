"الخشاب" تقاضيه ورضا عبد العال ينسحب.. خناقات النجوم مع رامز جلال عرض مستمر

دائما ما يثير الفنان رامز جلال الجدل حول برنامج المقالب الذي يقدمه كل عام فعلى مدار 14 عاما وهو عمر رامز جلال فى عالم المقالب كان هناك الكثير من الخناقات والخلافات سواء بسبب صعوبة المقلب أو بسبب إصابة طالت نجم الحلقة وكان آخرها هذا العام والذى شهد طوفان من الخلافات والأزمات بسبب برنامج رامز جاب من الآخر

سمية الخشاب وتمزق فى الأربطة

وكانت البداية فى هذا العام مع الفنانة سمية الخشاب والتي ظهرت فى أحد الحلقات مع آيتن عامر للصلح بينهما بعد أزمة الفستان، ولكن سمية الخشاب تعرضت خلال الحلقة وأثناء سقوطها ضمن المقلب إلى تمزق فى أربطة الكتف، مما جعلها تهاجم رامز جلال وإدارة البرنامج وتقاضيهم بسبب ما تعرضت له من خسائر جسديا ومعنويا.



وظهرت سمية الخشاب فى لقاء تلفزيوني أول أمس أعلنت فيها تحركها قضائيا ضد رامز جلال وإدارة البرنامج لتعوضيها عما أصابها من إصابات متفرقة كان أبرزها تمزق فى أربطة الكتف.





عبد الناصر زيدان وكسر مضاعف

أزمات رامز جاب من الأخر لا تقتصر على إصابة سمية الخشاب فقط وإنما أعلن عبد الناصر زيدان أنه أصيب بكسر مضاعف أثناء تصويره حلقته برامز جاب من الأخر وظهر فى فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهاجم فيها رامز جلال وإدارة البرنامج بسبب تجاهلهم لإصابته بالرغم من حجزه فى مستشفى دبي لأكثر من 5 ساعات.



عبد الناصر زيدان أعلن هو الآخر تحركه قضائيا ضد إدارة البرنامج مؤكدا فى تصريحات تلفزيونية أنه لم يتحدث أو يهاجم البرنامج مرة أخرى لكونه لى علاقة طيبة بإدارة القناة ولكن ينتظر حكم المحكمة في الإصابة التي تعرض لها بسبب البرنامج.







رضا عبد العال ضرب حلقة إمام عاشور

وأيضا من الأزمات التي شهدها برنامج رامز جاب من الأخر هذا الموسم حلقة الكابتن رضا عبد العال والذي قرر الانسحاب من الحلقة قبل التصوير بساعات قليلة بعد معرفته حقيقة المقلب من الإعلامي مهيب عبد الهادي.



وكان هناك أخبار عديدة يتم تداولها بعد انسحاب رضا عبد العال من البرنامج بأنه حدث مشاجرة بينه وبين إمام عاشور وهو ما جعل رضا عبد العال يظهر فى فيديو على صفحته أكد فيه أن كل الأخبار التي تفيد بوجود مشاجرة بينه وبين إمام فى كواليس البرنامج ليست لها أساس من الصحة مؤكدا أن انسحابه من البرنامج جاء بعد ما علم تفاصيل المقلب من الإعلامي مهيب عبد الهادي فى الفندق وطلب منه حجز تذكرة عودة للقاهرة ولم يلتقى بإمام عاشور أو رامز جلال.







انسحاب أحلام

ويعتبر موقف الكابتن رضا عبد العال مشابه لموقف أحلام فى عام 2016 فى برنامج رامز بيلعب بالنار عندما انسحبت من تصوير البرنامج قبل الحلقة ميعاد التصوير بنصف ساعة وكتبت وقتها أحلام على صفحتها الخاصة: قبل نصف ساعة من التصوير مع رامز، اكتشفت اللعبة بعد ما عملت مكياج وكل شي.. الحمد لله

آثار الحكيم ورامز جلال فى المحاكم

ومن أشهر أزمات رامز جلال على مدار مشواره الفني أزمته مع الفنانة آثار الحكيم ضمن برنامج رامز قرش البحر وذلك بعد ظهورها فى البرنامج فى حلقة ضمن حلقاته وظهر فيها اعتراضها على المقلب مطالبة رامز بأجر إضافة نظير موافقتها على عرض الحلقة.



ولم تكتف آثار الحكيم بهذا الطلب وفور وصولها إلى مصر قررت مقاضاة رامز وإدارة البرنامج وأتهمتهم بتعمد تصوير "الجزء التحتاني" على حد قولها أمام القاضي بـ10 كاميرات وطالبت وقتها بوقف عرض البرنامج و تعويضها ماديا.





سباب هيفاء وهبي

وأيضا من أزمات رامز جلال مع الفنانين بسبب برامج المقالب الشهيرة خناقته مع هيفاء وهبي فى رامز عنخ آمون وانهارت هيفاء بعد معرفتها بالمقلب وظلت تتشاجر مع فريق الإعداد ورامز جلال وتتطور الأمر إلى السباب ولكن استطاع رامز فى تهدئتها وحصل منها على موافقة لعرض الحلقة.