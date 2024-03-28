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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية روسية في البحر قرب منطقة سيفاستوبول

تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة عسكرية روسية في البحر قرب منطقة سيفاستوبول.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تشارك في المشاورات بشأن حل الأزمة في أوكرانيا على مستوى المستشارين الأمنيين، الذين ذكرهم المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرًا.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول حديث المستشار الألماني: "لا، لا يوجد مستشارون روس".

وفي وقت سابق، ردا على سؤال حول أي محادثات محتملة بشأن أوكرانيا، قال المستشار الألماني، إن عددا من الدول، بما في ذلك أوكرانيا، "تناقش حاليا على مستوى المستشارين الأمنيين ما قد يبدو عليه الأمر الذي قد يؤدي إلى عملية السلام". 

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