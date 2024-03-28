عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة الحلقة 3 .. انهيار والدة أدهم بعد خبر هجوم المعبر

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “مليحة” بطولة الفنان دياب.

وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث:

شهدت أحداث الحلقة الحلقة العودة إلى تاريخ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وكيف ساعدت الولايات المتحدة في إنشائها عام 1948.

كما شهدت أحداث الحلقة تمكن المقدم أدهم من إنقاذ جميع المدنيين الذين كانوا في المعبر المصري بالسلوم.

 ومع ذلك، تعرضت قوات الجيش المصري لهجوم مفاجئ من قبل مسلحين ملثمين يرغبون في التسلل إلى البلاد من خلال هجمات متزامنة على الحدود المصرية في شمال سيناء. 

وعلى الرغم من ذلك، تمكنت القوات المصرية من التصدي لهم، ولكن بتكبد خسائر بلغت خمسة شهداء.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وعلى رأسهم المقدم أدهم الذي أصيب في ذراعه، ووجد مليحة، التي لم تتعافَ بعد من آثار الانفجار، تحاول أن تعبر عن شكرها لأدهم. ومع ذلك، يحدث خلاف يزيد من التوتر بينهما. 

وتنتهي الحلقة بمشهد لوالدة أدهم وهي تشاهد خبر الهجوم على المعبر ونظرًا لأن ابنها لم يكن يرد على هاتفه، اعتقدت أنه قد تضرر وسقطت في حالة إغماء بسبب الصدمة.

وتدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.


آخر أعمال دياب

شارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

الاحتلال الإسرائيل الفنان دياب أبطال مسلسل مليحة مسلسل مليحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

زيلينسكي يناقش مع رئيس مجلس النواب الأمريكي حاجة أوكرانيا لاستمرار المساعدات

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

ليلة 19 رمضان.. آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يشهدون التراويح بالجامع الأزهر

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة

خلال لقائه لجنة مخرجات الحوار الوطني.. مدبولي يؤكد على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

توجيه حكومي جديد بشأن تنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ