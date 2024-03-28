مليحة الحلقة 3 .. انهيار والدة أدهم بعد خبر هجوم المعبر

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “مليحة” بطولة الفنان دياب.

وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث:

شهدت أحداث الحلقة الحلقة العودة إلى تاريخ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وكيف ساعدت الولايات المتحدة في إنشائها عام 1948.

كما شهدت أحداث الحلقة تمكن المقدم أدهم من إنقاذ جميع المدنيين الذين كانوا في المعبر المصري بالسلوم.

ومع ذلك، تعرضت قوات الجيش المصري لهجوم مفاجئ من قبل مسلحين ملثمين يرغبون في التسلل إلى البلاد من خلال هجمات متزامنة على الحدود المصرية في شمال سيناء.

وعلى الرغم من ذلك، تمكنت القوات المصرية من التصدي لهم، ولكن بتكبد خسائر بلغت خمسة شهداء.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وعلى رأسهم المقدم أدهم الذي أصيب في ذراعه، ووجد مليحة، التي لم تتعافَ بعد من آثار الانفجار، تحاول أن تعبر عن شكرها لأدهم. ومع ذلك، يحدث خلاف يزيد من التوتر بينهما.

وتنتهي الحلقة بمشهد لوالدة أدهم وهي تشاهد خبر الهجوم على المعبر ونظرًا لأن ابنها لم يكن يرد على هاتفه، اعتقدت أنه قد تضرر وسقطت في حالة إغماء بسبب الصدمة.

وتدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



آخر أعمال دياب

شارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.