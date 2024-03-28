دوري أبطال إفريقيا.. حسام غالي يوجه الشكر للسفير المصري في تنزانيا

وجه الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا.

وأكد حسام غالي اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا غدًا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.