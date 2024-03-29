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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فراولة الحلقة 3 .. فراولة الموظفة المثالية فى شركة مستر يانج

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “فراولة ” بطولة الفنانة نيللى كريم وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث.

بدأت “فراولة ”نيللي كريم بالعمل كمندوبة مبيعات للمستثمر الصيني مستر يانج، الذي يهتم بشراء منازل.

و قامت "فراولة" بمحاولة إقناع مستر يانج بشراء منزل والدها “مرزوق ”حجاج عبد العظيم.

في نفس العقار الذي يعمل به مستر يانج، ظهرت “سامية ” شيماء شيف وهي تحاول إقناع عميل بشراء منتج يجذب الطاقة الحيوية.

تم تكريم "فراولة" من قبل مستر يانج، لأنها حققت أعلى نسبة مبيعات.

حدثت مشادة كلامية بين "فراولة" والطبيب النفسي "صدقي صخر" الذي يعمل في نفس العقار، حيث وصف مستر يانج بأنه دجال ونصاب.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

الفنانة نيللي كريم مسلسل فراولة نيللي كريم

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