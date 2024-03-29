عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 37 مشروعا بقرية إقليت بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بكافة القرى والنجوع المستهدفة

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة". 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 37 مشروع جارى بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 55 ألف نسمة.

محافظ أسوان يوجه نائبته بتفقد مركز شباب المنطقة وتوفير مختلف أوجه الدعم

محافظ أسوان يكرم الأمهات المثاليات بختام احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

حياة كريمة 

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أنه تم الإنتهاء من 23 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات  والمجمع الزراعى ومركز تنمية الأسرة والطفل ، وأيضاً إنشاء مكتب البريد وسوق الماشية والعمارات السكنيه (سكن كريم) ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى ، وإنشاء وتطوير عدد 9 مدارس و 4  كبارى على الترع و3 مراكز للشباب. 

وأضاف عبد الشافى إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروعات إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95% ، وتوسعات محطة مياه فطيرة لزيادة طاقتها إلى 70 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنيه إلى 85% والكهروميكانيكة 35% ، وأيضاً مشروع محطة المعالجة الثلاثية بأبو وير لزيادة قدرتها إلى 30 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسب تنفيذ فيها إلى 85% للأعمال المدنية ، و60% لأعمال الكهروميكانيكى. 

أوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% .
 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه نائبته بتفقد مركز شباب المنطقة وتوفير مختلف أوجه الدعم

ترشيحاتنا

طوارئ بالمدارس بسبب مياه الأمطار..قطع الكهرباء بالفصول وقرارات عاجلة لسلامة المباني

الأمن يحبط محاولة موظفين بيع دولارات في السوق الموازي.. تفاصيل

تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

سنن يوم الجمعة الثالثة من رمضان 2024.. اغتنمها بـ 8 أمور

عقب الانتهاء من تشريح جثمانها.. تشييع جنازة فتاة البراجيل اليوم

بعد شعور سكان الإسكندرية والإسماعيلية به.. تفاصيل جديدة بشأن زلزال اليونان اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ