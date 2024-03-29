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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف تشكيل الأهلي المناسب لمواجهة سيمبا

صدى البلد

كشف خالد جلال، مدرب نادي الزمالك الأسبق عن الثلاثي الأقرب لقيادة خط وسط الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة سيمبا ستكون صعبة على الأهلي، ودرجة صعوبتها تتمثل في أنها تأتي بعد فترة الأجندة الدولية، ومشاركة عدد كبير من لاعبي الأحمر في معسكر منتخب مصر".


وأضاف: "لاعبو الأهلي ابتعدوا عن الانسجام في معسكر الفريق، ومن الصعب على أي مدرب أن يقوم خلال 3 أيام بتصحيح ذلك، بالإضافة لإقامة المباراة في شهر رمضان، أتمنى أن الأهلي يفوز بالمباراة بأريحية".


وتابع: "إصابة إمام عاشور تمثل أزمة كبيرة في خط وسط الأهلي، خصوصًا في النواحي الهجومية، وأحمد نبيل كوكا من الناحية الهجومية ليس مثل إمام عاشور، هو كان يلعب في خط الوسط الدفاعي".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "خط وسط الأهلي به مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا، وأعتقد أنهم الأقرب للمشاركة في مباراة سيمبا، يجب أن يكون هناك توازن دفاعي وهجومي في المباراة".

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