تعليم أسوان تنظم ورشة عمل أهلا رمضان للتربية الفنية

تابع المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان أنشطة معرض وورشة عمل " أهلاً رمضان " للتربية الفنية، بمدرسة أسوان الثانوية بنات، والذى تضمن عرض للأعمال الفنية والرسومات الخاصة بشهر رمضان وعدد من مسابقات التربية الفنية لطلاب ومعلمى التربية الفنية بإدارة أسوان التعليمية.

اهلا رمضان

كما يضم المعرض الطلابى عدد من الأعمال والمشغولات اليدوية المصنوعة من خامات البيئة المحيطة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالجهد المبذول والمتميز من أعمال للطلاب والمعلمين بالمعرض وإبداعاتهم بالورشة فى عمل فوانيس وزينة شهر رمضان المعظم .