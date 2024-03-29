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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فنون شعبية وموسيقى عربية.. قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان بالأقصر

صدى البلد

أعلن قصر ثقافة الأقصر، انه بعد عشر ليال حافلة لاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، شهدت ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، المقدمة ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

 

وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية التراث الشعبي لمحافظة أسيوط بقيادة المدرب محمود يحيى عددا من الرقصات منها" العصا، فاصل غنائى للفنان أحمد ظاهر، التنورة، الحجالة، التحميلة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب وقدمت عددا من الأغاني منها" التوبة، ليالينا، ما خطرتش على بالك يوم".

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نفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، وشهد الفرع عددا من الفعاليات الأخرى بمواقعه التابعة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "العادات الرمضانية عند الشعوب"، للمحاضر محمد إبراهيم، أوضح خلالها كثيرا من المظاهر والعادات الرمضانية لدى أكثر من شعب، كما أقام القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "هيئ له الروح"، فيما نفذت ورشة فنون تشكيلية عن "فانوس رمضان".

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "رمضان شهر العمل"، للشيخ محمد علي أوضح بها فضل شهر رمضان، وقيمة العمل، ونفذت ورشة ابتكارات بورق الفوم، وأعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي، واختتمت الليلة الثقافية بفقرة إنشاد ديني.

وضمن الفعاليات قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الموروث الثقافي والحفاظ على العلاقات الاجتماعية"، تناول بها المحاضر علي حسان أهمية الحفاظ على هوية المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية عددا من الأغانى منها " أهلا شهر رمضان، عليك سلام الله"، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية.

وفي قصر ثقافة الطود أقيمت ليلة رمضانية بنجع علوان، بدأت بحاضرة بعنوان "تأثير الثقافة على حياة الشباب" شارك بها د. عبدالمعطي محمود موضحا أثر الثقافة في تنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصرى، ألقى بها قصائد "الناي، شجرة دوم، مشاوير"، وشاعر الواو عبد الله مسعود ومجموعة من فن الواو، محمد محمود وقصيدة " كنا أحبة"، أعقبها عرض لفرقة الطود للإنشاد الديني ومجموعة قصائد في مدح النبي، بجانب معرض كتب لإصدارات الهيئة.

 

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