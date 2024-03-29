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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: إزالات فورية لمخالفات بناء في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد

إزالات بمدينة 6 أكتوبر
إزالات بمدينة 6 أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهازى مدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، نفذا إزالات فورية لمخالفات بناء في حملات مكثفة بعدة مناطق بالمدينتين، للحفاظ على النسق الحضاري، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وأضاف الوزير أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل بحسم مع أى محاولة لمخالفات البناء، وتطبيق القانون، على المخالفين، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بتكرار هذه الظواهر التى تضر بالمجتمع كله، وتشوه النسق العمراني، وتسهم في إهدار الكثير من الموارد.

إزالات بمدينة 6 أكتوبر

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفات بناء في مهدها، موضحاً أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة ١٧٤٥ منطقة الـ٢٠٠٠ قطعة، حيث تمت الإزالة تحت إشراف المهندس محمد عمرو بن العاص، معاون رئيس الجهاز والمشرف العام على القطاع الشمالى، وبحضور المهندس ماهر سعد، مدير إدارة الإزالات، والمهندس عاصم الجبالى، رئيس الحى.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن الحملات أسفرت أيضاً عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٤٥ القرية السياحية السادسة، حيث تمت الإزالة تحت إشراف المهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز والمشرف العام على القطاع الشرقي، وبحضور المهندس مصطفى عبدالسلام مدير الإزالات بالقطاع الشرقى.

وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملات بمدينة الشيخ زايد، عن إزالة وإيقاف الأعمال لزيادة النسبة البنائية لغرف السطح للقطعة رقم  ١٣ مج ٢ الحي ١٦ ، وللقطعة رقم ٣٤ مجاورة ٢ بالحي ١، وبالقطعة ١٢ الحي الثالث مجاورة ٢ ، وأعمال  بناء مخالف بشاليه رقم ٣١٨ بشاليهات بدر الدين بالحي ١٦ ، ومخالفة بناء وتقسيم البدروم للقطعة رقم ١٢٣ بالحي الخامس، وأعمال  مخالفة بناء بالردود للقطعة رقم ١٢٧ بيفرلي هيلز بالحي ١٧، وأعمال  مخالفة بناء بالبدروم للقطعة رقم ٤٢ بالحي  ٨ مجاورة ٣.

كما أسفرت الحملات عن إزالة وإيقاف أعمال لمخالفة بناء بغرف السطح للقطعة رقم ٨٤ بالحي ١٦ مجاورة ١، وكذا مخالفة بناء بغرف السطح للقطعة ٥٩ بالحي ٨ مجاورة ١، وأعمال بناء أعمدة مخالفة للقطعة ٨٩ c بيت الوطن، ومخالفة بناء أعمدة للقطعة ١٤ بالحي ٩ مجاورة ٣.

وواصل جهاز مدينة الشيخ زايد، الحملات الخاصة برفع الإشغالات ومواجهة النباشين والباعة الجائلين بالمدينة للقضاء على الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدى على حقوق المواطنين والدولة فى الأرصفة والطرق العامة.

وطالب جهازا مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، في بيان لهما، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدين على مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.
 


 

6 اكتوبر وزير الإسكان مدينة الشيخ زايد مخالفات بناء مدينة

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