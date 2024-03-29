7 مج.ازر جديدة.. أحدث حصيلة لشهداء وجرحى غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32623 شهيدًا و75092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت صحة غزة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه قد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد سبعة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف نادي الشجاعية الرياضي.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية، المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.