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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتح معبر رفح الأبرز.. جهود مصر لدعم غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

مصر تدفق المساعدات
مصر تدفق المساعدات الأنسانية إلى غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ اليوم لبدء الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وتمثلت في فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة.
وتمثلت جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

علاوة على إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فضلا عن المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة، كما أن مصر استضافت قمة القاهرة للسلام.

القمة جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية، و قمة القاهرة للسلام رفضت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما أن القمة عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام.


الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين وأكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، كما أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، و قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين ومصر أكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي وبذلت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.
بذلت مصر جهودًا لتمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة، والهدنة شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين، كما أن الهدنة شملت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.

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