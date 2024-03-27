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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل توجههم إلي معبر رفح.. الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة

صدى البلد

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 8 من سائقي شاحنات المساعدات أثناء توجههم من شمال قطاع غزة إلى معبر رفح.

وقال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إنه لا غنى عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشددا على أنه لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأضاف المنسق الأممي ان الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في غزة وشريان حياة للملايين من لاجئي فلسطين ولا غنى عنها للاستقرار الإقليمي.

ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة وفي جميع أنحائها.

ورحب بفتح ممر بحري لتقديم المساعدة الإنسانية الإضافية، لكنه كرر التأكيد على أنه لا يوجد بديل حقيقي عن التوصيل عن طريق البر. 

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إسرائيل ستلعب دورا في ضمان أمن الميناء المؤقت المقترح لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت سابرينا سينج -مساعدة المتحدث باسم البنتاجون- ان الممر البحري لتقديم المساعدات إلى غزة كان أحد القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن.

غزة رفح معبر رفح الاحتلال

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