عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تفاصيل زلزال شعر به سكان مصر

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، تغطية حول الزلزال الذي وقع صباح اليوم الجمعة في بعض المناطق بمصر. 

وتبين بعد ذلك أن مصدر الزلزال هو جنوبي اليونان، حيث أفادت هيئة أوروبية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة ٦ درجات جنوبي اليونان. 


كما تعرضت تركيا وليبيا وعدد من دول البحر المتوسط لنفس الهزة الأرضية، وشعر بالزالزال سكان الاسكندرية والاسماعيلية و بعض المناطق بالقاهرة.
وقال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية طه رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الجمعة، هزة أرضية قوية.
وأوضح أنه تم رصد الهزة الأرضية في الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.
وأكد رابح، في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وتبين أن الزلزال الذي وقع صباح اليوم الجمعة، تركز تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفادس، على بعد حوالي 120 كيلومترا (75 ميلا) جنوب غرب مدينة باتراس الغربية.

ووقع الزلزال على بعد 49 كم جنوب غرب بيرغوس،وعلى بعد 78 كم غرب كالاماتا، ميسينيا، بيلوبونيز، اليوم الجمعة، 29 مارس 2024، في الساعة 09:S11 صباحا (بتوقيت أثينا). 
وتم تحديد مركز الزلزال بشكل مبدئي، حيث وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 37.44 درجة شمالا وخط طول 21.23 درجة شرقا.

ويعتبر موقع اليونان منطقة نشطة زلزاليا للغاية والزلازل شائعة، ولكن لا تسبب الغالبية العظمى أي إصابات ولا ضرر يذكر.
الجدير بالذكر أن هذا الشهر يصادف ذكرى زلزال سئ سبق وحدث في اليونان، ففي يوم 12 مارس الجاري، كانت قد أحييت اليابان الذكرى ال 11 لكارثة الزالزال الذي خلفه مصائب عدة كتسونامي وحادث نووي. 
وكان الزلزال قد بلغت قوته 9.0 درجات بالقرب من منطقة توهوكو قبل ثلاثة عشر عاماً، والتزمت اليابان دقيقة صمت عند الساعة 2:46 بعد الظهر، وهو الوقت الذي وقع فيه الزلزال.

وأوقعت أمواج تسونامي دماراً كبيراً في جزء من ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ، وبلغ ارتفاع أمواج تسونامي أكثر من عشرة أمتار. 
واجتاحت أمواج التسونامي أيضا محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية، مما تسبب في حدوث انصهار في ثلاثة مفاعلات.

وغمرت الأمواج محطة فوكوشيما النووية بجانب المحيط الهادئ، و أدى التسونامي الضخم إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في المحطة لتوليد الطاقة، ما تسبب بإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرت على الأرض وفي الماء وخلقت أسوأ كارثة نووية مدنية. 
وأدت الكارثة إلى مقتل الآلاف وتسببت في وقوع حادث نووي كبير ما زالت تبعاته قائمة حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في خطاب له إن الزلزال المدمر والتسونامي والحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية غير حياة الكثير من الناس في المحافظة. 
وأعرب كيشيدا عن تعازيه للذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم، حيث تقول السلطات إن أكثر من 22 ألف شخص فقدوا أو قتلوا، وفيهم أشخاص توفوا بسبب ظروف الكارثة.

وأجبر الدمار مئات الآلاف على ترك منازلهم، وحتى الآن، ما زال أكثر من 29 ألف شخص غير قادرين على العودة، حيث أدت الكارثة النووية في فوكوشيما إلى تسريبات إشعاعية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المناطق المجاورة على إخلاء منازلهم بشكل عاجل، ومنهم من هجر منزله ولم يعد.

وللمرة الأولى، لم ينظم أي احتفال على مستوى وطني هذا العام بعد أن قررت الدولة اليابانية وقف هذه المراسم بعد الذكرى العاشرة العام الماضي. 
لكن ما زال يتم الالتزام بدقيقة صمت كل يوم الحادي عشر من شهر مارس عند الساعة 14.46 دقيقة بالتوقيت المحلي او في الساعة (05.46 بتوقيت غرينتش)، أي بالتوقيت الذي هز فيه في العام 2011 زلزال بقوة 9 درجات اليابان وشعرت به حتى الصين.
 

زلزال زلزال يوم الجمعة زلزال اليونان زلزال اليوم زلزال فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

تحذير لسكان 7 محافظات بسبب الطقس .. فيديو

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

البنك المركزي يوجه تعليمات البنوك بتحديث بيانات العملاء لهذه الأسباب ..تفاصيل

زوجها لصديقه عرفيا .. المتهم باغتـ.صاب ابنه شقيقته في الطالبية يواجه هذه العقوبات

دعاء المطر وهبوب الرياح.. كلمات كان يرددها النبي فيحصل بها الخير

نداء عاجل لإسرائيل.. الأونروا: أمر العدل الدولية تذكير صارخ بالوضع الكارثي في غزة

إخماد حريق نشب في شقة الفنان الراحل فؤاد المهندس

جولد بيليون: الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد مرتفعاً 3.1% خلال أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ