مفاجأة في تلك الدول.. موعد عيد الفطر 2024 بمصر والدول الإسلامية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد عيد الفطر المبارك، حيث كشف مركز الفلك الدولي، الدول التي من المقرر أن تتحرى هلال عيد الفطر المبارك 2024 يوم الاثنين 8 أبريل 2024.

عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر2024

بحسب المركز، فإن هناك بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول تتحرى هلال العيد يوم الاثنين 8 أبريل.

هل لم يكتمل شهر رمضان؟

ووفقا للمركز، فهناك دولًا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، منها إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، والهند، وبنغلادش، وباكستان، وإيران، وعُمان، والأردن، وليبيا، والمغرب، وهذه الدول تتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 29 من شهر رمضان.

أشار المركز إلى أنه بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال يوم الاثنين 8 أبريل 2024، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر.

أما بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين، وعليه من المتوقع أن تعلن كل هذه الدول رؤية الهلال يومها، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضا.

عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر المبارك

بالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كالآتي:-

في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

- في أبو ظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة.

- في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة.

- في عمّان القدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة.

- في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

- في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة.

- والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.