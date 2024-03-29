مصادر قطرية: وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة للاتفاق على محادثات الهدنة

ذكرت مصادر قطرية ان وفداً اسرائيلياً سيتوجه الأحد إلى القاهرة للاتفاق على محادثات الهدنة التي أشرفت على نهايتها.

ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن المصدر ذاته قوله؛ ان قرار إرسال الوفد بصلاحيات موسعة جاء «لاغلاق ملف المحتجزين»، اثر عودة وزير الجيش يوآف غالانت من واشنطن حيث التقى مع مستشار الأمن القومي الامريكي جاك سوليفان، ونظيره وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز.

وكان باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، قد قال إن رد الاحتلال الإسرائيلي في مفاوضات تبادل الأسري ووقف إطلاق النار، كان سلبيًا رغم تأكيد الوسطاء بأن ما قدمته حماس كان منطقيا ومرنا.



وأضاف نعيم في تصريحات صحفية، أن عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مازالت قوية على الأرض ومتماسكة وتكبد الاحتلال الإسرائيلي الخسائر كل يوم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف وكأنه دولة فوق القانون رغم القرارت الدولية، لافتا إلى أن المفاوضات بحاجة لمزيد من الضغط الدولي.



وقال القيادي في حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل حتى اللحظة في تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي هو الذي يساعده على الاستمرار.

وعلى جانب آخر، قال عضو مكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، إن مطالب الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسري غير مقبولة، والرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى.



وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء في المفاوضات بأن مطالب إسرائيل مرفوضة.

وأشار حمدان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب في غزة، ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.