عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد التطوير | صور

وزير الأوقاف يتفقد
وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب

تفقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، عقب افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بعد إعادة تطويره .

وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بعد إعادة تطويره

وأشاد الوزير بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موجها التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمام سيادته بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسة سيادته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

أول صلاة جمعة من مسجد السيدة زينب بعد افتتاحه | فيديو وصور

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان.. ودعاء للصائم في ساعة إجابة الجمعة

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

أول صلاة جمعة من مسجد السيدة زينب بعد افتتاحه

فيما أدى اليوم، الشيخ أحمد عصام فرحات الموجي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب أول صلاة جمعة من مسجد السيدة زينب بعد افتتاحه، حيث حددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: “فضل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها”.

وقال إمام مسجد السيدة زينب في الجمعة الثالثة من رمضان، أن من أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان الاجتهاد في الدعاء فلندعو بإلحاح ويقين خاصة في هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر.

وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب وزير الاوقاف افتتاح مسجد السيدة زينب فضل العشر الأواخر من رمضان الجمعة الثالثة من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

موضوعات متعلقة

أول صلاة جمعة من مسجد السيدة زينب بعد افتتاحه | فيديو وصور

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان.. ودعاء للصائم في ساعة إجابة الجمعة

أكثروا الاعتذار والاستغفار.. خطيب المسجد النبوي يكشف فضائل ليلة القدر وسننها المهجورة

خطيب المسجد الحرام : 3 أعمال في ليلة القدر تعدل أجر 83 سنة

دعاء المطر المستجاب.. بـ 3 كلمات تفتح لك أبواب السماء وتسل تعطى

6 أعمال لاغتنام ليلة القدر في رمضان 2024.. خطيب مسجد السيدة زينب يوضحها

صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: تحروا ليلة القدر بهذا الموعد وتضرعوا بالدعاء التالي

ترشيحاتنا

دعاء العتق من النار في العشر الأواخر بـ رمضان .. الفرصة موجودة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

القبض على صاحب مقهى يقدم شيشة للأطفال بالسلام

تاجرا مخدرات يغسلان 40 مليون جنيه .. الداخلية تكشف التفاصيل

قصة آية 2 من سورة الفجر.. ما الليالي العشر المقصودة بقسَم الله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ