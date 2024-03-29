أسوان.. تنفيذ مبادرة صحتك تهمنا بالسباعية وإجراء عمليات جراحية للعيون

تواصل الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتعاون مع وحدة السكان تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا"، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتستهدف المبادرة توقيع الكشف الطبى على أهالى المدينة على أيدى 16 طبيب من مختلف التخصصات الطبية.

قوافل طبية

وأشار محمود عليان إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم ، ولاسيما فى المجال الطبي والعلاجى فقد تم التنسيق مع فريق من الأطباء من مدينة إدفو لتنظيم قوافل تستمر حتى 8 إبريل القادم ، وتضم 2 معمل للتحاليل و 2 صيدلية لصرف العلاج اللازم للحالات المرضية المتنوعة.

وأوضح عليان أنه توازى مع ذلك التنسيق مع مؤسسة بصيرة ومركز العيون بأسوان ، وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى لإجراء 45 عملية جراحية متنوعة للعيون لحالات مرضية من أبناء مدينة السباعية مساهمة فى تخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتقديم هذه الخدمات على الوجه الأكمل .