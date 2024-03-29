عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. تنفيذ مبادرة صحتك تهمنا بالسباعية وإجراء عمليات جراحية للعيون

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

تواصل الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتعاون مع وحدة السكان تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا"، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وتستهدف المبادرة توقيع الكشف الطبى على أهالى المدينة على أيدى 16 طبيب من مختلف التخصصات الطبية. 

مستشفى أسوان التخصصي يحتفل باليوم العالمي للصيادلة | صور

محافظ أسوان يفتتح معمل إبتكارات الثورة الصناعية الرابعة

قوافل طبية

وأشار محمود عليان إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم ، ولاسيما فى المجال الطبي والعلاجى فقد تم التنسيق مع فريق من الأطباء من مدينة إدفو لتنظيم قوافل تستمر حتى 8 إبريل القادم ، وتضم 2 معمل للتحاليل و 2 صيدلية لصرف العلاج اللازم للحالات المرضية المتنوعة.

وأوضح عليان أنه توازى مع ذلك التنسيق مع مؤسسة بصيرة ومركز العيون بأسوان ، وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى لإجراء 45 عملية جراحية متنوعة للعيون لحالات مرضية من أبناء مدينة السباعية مساهمة فى تخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتقديم هذه الخدمات على الوجه الأكمل .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام موافي: القولون التقرحي مزعج وليس خطيرا

عزباء وعايشة لوحدها.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الجيزة

مفتي الجمهورية: الاعتكاف سنة وتاركه لا وزر عليه لكنه يأثم

ماذا يحدث لمن أحيا ليلة القدر بالطاعات؟ خطيب المسجد الحرام: 5 عجائب

محمد صلاح الجديد | زميل مصري على رادار ليفربول بديلا للفرعون

استعدادات ملعب بنجامين مكابا قبل معركة الأهلي وسيمبا .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ