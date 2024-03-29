محافظ أسوان يفتتح معمل إبتكارات الثورة الصناعية الرابعة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معمل إبتكارات الثورة الصناعية الرابعة التابع لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع أسوان ، فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

كما قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية ورئيس الجامعة بإجراء محادثة أون لاين مع فريق طلاب الفرقة الثالثة لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، أثناء تواجدهم فى بعثة علمية بجامعة أوسترافا " Ostrava " بدولة التشيك الصديقة لمدة تيرم دراسى كامل لتلقى الخبرات العلمية المكثفة فى الذكاء الإصناعى وتعلم الآلة وتحليل الصور والبيانات.

الذكاء الاصطناعي

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على الدور المحورى الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة أسوان فى مجال البحث العلمى بإعتبارهما الشريك الأساسى فى تحقيق التنمية المنشودة على أرض أسوان.

وعبر عن فخره وإعتزازه لحرص الأكاديمية على خوض أبناء المحافظة لتجربة البعثات العلمية فى المرحلة التعليمية ، وهو ما يساهم فى تأهيلهم وإكسابهم خبرات متقدمة فى مجال تخصصهم ، وهو ما يساهم فى خلق أجيال مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية ، والآخذ بقاطرة التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مراحل ومستويات عالية علمية وحياتية تضاهى التطور العلمى والتكنولوجى فى الدول المتقدمة ، وهو ما يجعلنا دائماً نفتخر بأبنائنا لأنهم يسيرون على الطريق الصحيح.

فيما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر والمتواصل لجهود الأكاديمية ، وحرصه على مشاركة أبناؤه الطلاب فى كافة المحافل والمناسبات مما يعطى لهم دفعة قوية للنجاح والتميز والتفوق .

وأوضح عبد الغفار أن معمل الإبتكارات الجديد سيساهم فى إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية للتدريس العلمى على منظومة الربورت وكيفية إستخدامها فى التطبيقات العلمية مثل تجميع السيارات والربورت الزراعى ، مع إستخدام الذكاء الاصطناعي ، والطابعة ثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير .