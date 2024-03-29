مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لجنة مشتركة مع الحكومة لمتابعة التوصيات

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمارالمحلي والأجنبي بالحوار الوطني انه وبدون شك أن دعوة الحوار الوطني وانطلاق المرحلة الأولى منه اعطت انطباع جيد جدا لدي المواطن وكل الأحزاب السياسية والخبراء وكل المشاركين في الحوار بوجود مساحة مشتركة وحرية في كل الآراء.



وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية لغرفة الاخبار، المذاع على شاشة إكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يؤكد على تنفيذ كل ما يتوافق عليه المشاركين في الحوار الوطني واحترامه لهذه المنصه الوطنية التي دعا اليها.



وتطرق صبري في حواره إلى وجود مشاركة من الحكومة في حضور جلسات الحوار الوطني ولذلك أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيه للحكومة المصرية بأن تكون مشاركة مع كل اللجان وتم تفعيل لجنة مشتركة بين مجلس أمناء الحوار الوطني وما بين الحكومة لمتابعة التوصيات.