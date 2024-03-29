عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لجنة مشتركة مع الحكومة لمتابعة التوصيات

سمير صبري مقرر لجنة
سمير صبري مقرر لجنة الاستثمارالمحلي والأجنبي بالحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمارالمحلي والأجنبي بالحوار الوطني انه وبدون شك أن دعوة الحوار الوطني وانطلاق المرحلة الأولى منه اعطت انطباع جيد جدا لدي المواطن وكل الأحزاب السياسية والخبراء وكل المشاركين في الحوار بوجود مساحة مشتركة وحرية في كل الآراء.


وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية لغرفة الاخبار، المذاع على شاشة إكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يؤكد على تنفيذ كل ما يتوافق عليه المشاركين في الحوار الوطني واحترامه لهذه المنصه الوطنية التي دعا اليها.


وتطرق صبري في حواره إلى وجود مشاركة من الحكومة في حضور جلسات الحوار الوطني ولذلك أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيه للحكومة المصرية بأن تكون مشاركة مع كل اللجان وتم تفعيل لجنة مشتركة بين مجلس أمناء الحوار الوطني وما بين الحكومة لمتابعة التوصيات.

رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

دعاء العتق من النار في العشر الأواخر بـ رمضان .. الفرصة موجودة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

القبض على صاحب مقهى يقدم شيشة للأطفال بالسلام

تاجرا مخدرات يغسلان 40 مليون جنيه .. الداخلية تكشف التفاصيل

قصة آية 2 من سورة الفجر.. ما الليالي العشر المقصودة بقسَم الله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

فيديو

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ