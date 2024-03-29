عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني تأكيد على جديته

هشام الحصري، رئيس
هشام الحصري، رئيس زراعة البرلمان

ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطنى والحرص علي تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات.

 

وقال النائب هشام الحصرى، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من كافة الجهات والمؤسسات، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق علي عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذى يضمن تنفيذ التوصيات علي أرض الواقع.


وأكد مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.


وأشار الحصرى، إلي أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطنى في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلي أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.


وأكد الحصرى، أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.


وأوضح هشام الحصرى، أن الحوار الوطنى، جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذى يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطنى.

هشام الحصرى لجنة الزراعة مجلس النواب الحكومة الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

ترشيحاتنا

العسومي يطالب بتمثيل أكبر للدول العربية بالأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي

روسيا تعطل قرارًا من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية.. والسبب

6 أعمال لاغتنام ليلة القدر في رمضان 2024.. خطيب مسجد السيدة زينب يوضحها

رغم قيود الاحتلال.. 125 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ملايين الصواريخ .. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

انخفاض جديد.. الزراعة: هبوط أسعار اللحوم البلدي لـ 270 جنيهًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ