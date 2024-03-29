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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يشكر الخطيب على زيارته لـ أحمد رفعت

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس بالشكر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارته اليوم لأحمد رفعت، لاعب الفريق الأول وذلك صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة للإطمئنان على حالته الصحية في تواجد الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، وتواجد أيضاً الكابتن أسامه حسني مهاجم الأهلي السابق.

وحرص رئيس النادي الأهلي على زيارة رفعت في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها مؤخرًا في موقف نبيل من الكابتن الخطيب أسطورة الكرة المصرية الذي اعتادنا منه على الواجب والأصول.

كما يشكر الدكتور وليد دعبس بإسم مجلس الإدارة جماهير النادي الأهلي العظيمة التي لم تتوقف عن دعم النادي وأحمد رفعت في المحنة الأخيرة بالسؤال والدعاء من كل حدب وصوب.

ويتمنى مجلس إدارة النادي رد الزيارة في وجود أحمد رفعت المرة القادمة لتهنئة النادي الأهلي وجماهيره بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

أحمد رفعت الدكتور وليد دعبس جماهير النادي الأهلي هيثم عرابي نادي مودرن فيوتشر

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