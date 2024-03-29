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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أناقة وجمال.. ريم مصطفى تثير الجدل بالأخضر الجريء

ريم مصطفي
ريم مصطفي

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

وأطلت ريم مصطفى، مرتديه فستان جريء باللون الأخضر، وتميز الفستان بانه عاري الكتفين ومكشوف الصدر لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الأحمر الناعم للشفاه.

كما اختارت ريم مصطفى، تسريحة الكيرلي لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت .

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٥٤٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٠٠

وتنتظر ريم مصطفى عرض فيلمها الجديد "اهل الكهف" والذي تجسد فيه شخصية جارية، حيث تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد "أهل الكهف" المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، وأصبح الفيلم جاهزاً للعرض وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسنى ومى عمر ومصطفى خاطر وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال ريم مصطفى

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الإتربي وآخرين.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦١٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦١٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٦٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٥٤٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٥٤٨

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