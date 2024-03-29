حلق يا نسر.. هشام حنفي يساند الأهلي قبل موقعة سيمبا التنزاني

يستضيف ستاد بنجامين مكابا المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لجماهير الاهلي وكتب "حلق عالي يا نسر الأهلي".

مباراة الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره سيمبا في إياب ربع النهائي للبطولة الإفريقية، في الخامس من أبريل المقبل.