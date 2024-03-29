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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أحمد رفعت| رسالة نارية من فيوتشر لنادي الاتحاد السكندري

أحمد رفعت
أحمد رفعت

تقدم مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس بالشكر إلى محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري على كل ما قام به من مجهودات وأعمال للوقوف بجوار أحمد رفعت لاعب الفريق الأول بعد المحنة الأخيرة التي تعرض لها، وكذلك جماهير الإتحاد العظيمة التي ساندت الفريق بداية من الملعب والنداء على الحكم وسيارة الإسعاف وطلب إيقاف المباراة إلى الذهاب للمستشفى للمساندة والتنظيم، بل والسهر العديد من الأيام لتلبية وتسهيل ما تحتاجه إدارة النادي.

يؤكد نادي مودرن فيوتشر، وبحسب بيان له، أن كافة كلمات الشكر والثناء والتقدير لا تكفي ما قام به محمد مصيلحي منذ الدقيقة الأولى وتصرفه ليس فقط كرئيس نادي رياضي بل كمسئول وأب لجميع عناصر اللعبة، وتتمنى إدارة النادي التوفيق لنادي الاتحاد وجماهيره في جميع المنافسات الرياضية تحت قيادة رجل عظيم ستخلد له العديد من المواقف، وجماهير الإتحاد التي من الفخر إرتداء قميص فريقها، وتبقى أبواب نادينا مفتوحة لهم دائما وأبدًا.

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