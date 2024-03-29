صدمة في مانشستر سيتي| جوارديولا يحسم مصير نجميه قبل مواجهة أرسنال

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن موقف جون ستونز وكايل ووكر، بشأن مشاركتهما أمام آرسنال، الأحد المقبل، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، غياب الثنائي الإنجليزي جون ستونز وكايل ووكر عن مواجهة المدفعجية.

ولم يفصح جوارديولا عن تفاصيل حالة ثنائي الدفاع، لكنه أشار إلى خروجهما من قائمة المباراة المرتقبة.

وعانى ووكر من إصابة على مستوى أوتار الركبة، أدت إلى استبداله في ودية إنجلترا والبرازيل، قبل أن يلحق به ستونز بإصابة في العضلة الضامة أمام بلجيكا.

ويستقبل مانشستر سيتي، ضيفه اللندني، على ملعب الاتحاد، في مباراة مصيرية على لقب البريميرليج.

ويحتل آرسنال، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ثالث الترتيب.