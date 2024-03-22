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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم أرسنال على رادار الأندية السعودية

لاكازيت
لاكازيت

يتصدر نادي أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة حصدها بعد خوض 28 مباراة متفوقا حتى الآن على نادي ليفربول ومانشستر سيتي مما يبشر الجانرز بموسم قوي تحت قيادة المدرب ارتيتا.

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ويمتلك أرسنال فريقاً رائعاً، تحت قيادة ميكيل أرتيتا، لكن الأمر لم يكن سهلاً، حيث أصبح مفروضا على النادي الاستغناء عن لاعبه الكسندر لاكازيت.

 

ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة «ليكيب» الفرنسية واسعة الانتشار، قد يضيف ألكسندر لاكازيت نادياً ثالثاً إلى محفظته في نهاية الموسم، حيث من المتوقع أن ينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقضى ألكسندر لاكازيت خمسة مواسم مع أرسنال، وكان جزءاً أساسياً من الفريق تحت قيادة أرسين فينغر وأوناي إيمري وميكيل أرتيتا في معظم الأحيان.

اللاعب بعمر 32 عاماً، من المرجح أن يكون الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين هو آخر انتقالات لاكازيت، لكنها ستكون فرصة رائعة.

وسيكمل لاكازيت عامه الـ33، في مايو المقبل، علماً بأنه من مواليد مدينة ليون، وبدأ حياته الكروية في ناديها الأشهر، حيث مثّل الفريق في 275 مباراة سجل فيها 2019 هدفاً بين عامي 2009 و2017، وحصد ألقاب كأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، ولقب هدّاف الدوري الفرنسي موسم 2015، ليجذب بعدها أنظار المدرب الفرنسي أرسين فينغر، ويضمه لأرسنال في صفقة قياسية بلغت 53 مليون يورو، حيث عُدت وقتها الصفقة الأغلى في تاريخ كلا الناديين بيعاً وشراء.

أرسنال ليفربول أرتيتا

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