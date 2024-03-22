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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاعبو منتخب مصر في طريقهم لمواجهة نيوزيلندا بافتتاح كأس العاصمة

صدى البلد

تحرك لاعبو منتخب مصر من فندق الإقامة، إلى استاد مصر بمدينة مصر الاولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر في العشارة مساء اليوم.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا اليوم في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس و كرواتيا .

شهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية وجمل فنية وتسديد علي المرمى، شارك في المران جميع اللاعبين الـ ٢٥ المختارين للمعسكر وهم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه وعمر ورموش ومصطفى شلبي ومصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف ومصطفى محمد.

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