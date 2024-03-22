الرئيس التونسي يستقبل سفير البحرين

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بقصر قرطاج، إبراهيم محمود أحمد عبد الله، سفير البحرين بتونس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.

وأثنى رئيس تونس، بالمناسبة، على متانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والبحرين، مشددا على حرص بلادنا الراسخ على مزيد تدعيمها وتنويعها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة، بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية.

ومن جانبه، أعرب السفير البحريني عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية لما حظي به من دعم وإحاطة طيلة فترة عمله ببلادنا، مجدّدا التأكيد على تطلّع البحرين إلى مزيد الارتقاء بعلاقاتها الأخوية المتميّزة مع تونس إلى أعلى المراتب.