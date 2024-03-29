كريم بنزيما يعود لتشكيل الاتحاد في مواجهة الفيحاء بدوري روشن

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

شهد تشكيل العميد، عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعدما غاب عن آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات بسبب الإصابة التي لحقت به في الظهر خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - فواز الصقور

الوسط: نجولو كانتي - فيصل الغامدي - أحمد الغامدي

الهجوم: فيليبي جوتا - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

ويعاني العميد من الغيابات وعلى رأسهم "فابينيو وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود بسبب الإصابة، وسعد الموسي وحامد الغامدي ومهند الشنقيطي لعدم اكتمال جاهزيتهم".

ويحتل الاتحاد المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثامن، برصيد 32 نقطة.

