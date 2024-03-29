كان موقع للأهلي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بهذا المنشور

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي "لاعب يمدد عقده في بيراميدز، وكان موقع للأهلي قبل التمديد، وطلب عقوده".

وبدأ لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، 29 مارس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلي- صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا- تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.