أول تعليق من شوبير على تألق نجله في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب سيمبا التنزاني بملعب الأخير، بهدف دون رد، في لقاء الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة والتي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "‏الحمد والشكر لله".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.