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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

هكسرلك رجلك| تفاصيل محاكمة الشحات لاتهامه بالتعدي على لاعب بيراميدز

صدى البلد

حددت محكمة الجنح جلسة ١٨ أبريل المقبل لنظر محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات لاتهامه بالتعدي بالضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي .

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة الشحات للمحاكمة بناء على التحقيقات التي جرت في البلاغ المقدم من لاعب بيراميدز .

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واتهم الشيبي، حسين الشحات لاعب الأهلى بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأقوال محمد الشيبي، لاعب نادى بيراميدز، في تحقيقات النيابة العامة، إذ قال إن "الشحات" قبل المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوى هدده في مباراة بدولة الإمارات بقوله: هكسرلك رجلك.

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