الزمالك كلمة السر وراء تأخر رمضان صبحي في التجديد لـ بيراميدز

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة تتعلق بتعثر مفاوضات نادي بيراميدز مع لاعبه رمضان صبحي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، بسبب تدخل نادي الزمالك في المفاوضات.

وفي تصريحات لبرنامج "الهدف" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، أشار عبد الجواد إلى أن رمضان صبحي كان على وشك تجديد عقده مع بيراميدز، ولكن الزمالك طلب منه تأجيل الأمر إلى نهاية الموسم.

وأشار إلى أن الزمالك طلب من صبحي الانتظار والتفاوض حول قيمة انتقاله إلى النادي، مما دفع اللاعب لتأجيل عملية التجديد.

أعلن عبد الجواد أن صبحي يفضل التمديد مع بيراميدز في الفترة القادمة، وسيتم إضافة شرط في عقده يسمح له بالمغادرة من النادي في حال تلقى عرض احترافي مناسب، مما قد يقنعه بالموافقة على التمديد.