عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد عيادات الجلدية والمركز الطبي ببنها.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية بعمل جوله مرورية مسائية حيث تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي ببنها وتاكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي، ومن انتظام سير العمل داخل العيادات المسائية، كما تاكد من توافر ادويه ومستلزمات الطوارئ.

كما شملت الجولة تفقد عيادات الجلدية والتأكد من الانضباط الإداري بالمكان وتواجد الفريق الطبي، مشيدا بانتظام سير العمل و بمستوى النظافه العامة بالمكان.

وجاءت الجولة في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان ، و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشات الصحية. 

FB_IMG_1711739188286
FB_IMG_1711739188286
FB_IMG_1711739192965
FB_IMG_1711739192965
FB_IMG_1711739185878
FB_IMG_1711739185878
القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية الفريق الطبي عيادات الجلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

موضوعات متعلقة

توزيع 120 طن سكر على المواطنين بالقليوبية بسعر 27 جنيها ..صور

رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى

انقطاع الكهرباء 8 أيام عن قرى كفر شكر بالقليوبية .. اعرف التوقيتات

ترشيحاتنا

فضيحة.. جنود الجيش الأوكراني مدمني قمار

القناة 12 الإسرائيلية: الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدأت

أشوفك على خير.. مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين

إيرادات هواوي تتفوق على أبل وعلي بابا في الصين

استطلاع رأي: 61% من الإسرائيليين متشائمون من استطاعة حكومتهم «القضاء على حماس»

رويترز: مقاطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي يلعبون بـ«الملابس الداخلية النسائية» في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

فيديو

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ