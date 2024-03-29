وكيل صحة القليوبية يتفقد عيادات الجلدية والمركز الطبي ببنها.. صور

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية بعمل جوله مرورية مسائية حيث تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي ببنها وتاكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي، ومن انتظام سير العمل داخل العيادات المسائية، كما تاكد من توافر ادويه ومستلزمات الطوارئ.

كما شملت الجولة تفقد عيادات الجلدية والتأكد من الانضباط الإداري بالمكان وتواجد الفريق الطبي، مشيدا بانتظام سير العمل و بمستوى النظافه العامة بالمكان.

وجاءت الجولة في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان ، و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشات الصحية.

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