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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صديقة رونالدو بإطلالة جريئة من داخل الأسانسير.. شاهد

جورجينا
جورجينا

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهورها صورة جديدة  لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من  داخل الأسانسير.

وظهرت جورجينا في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت ملابس رياضية جريئة، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رفع خصلات شعرها للخلف، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان  الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير 2023، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.
 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_٢١٢٣٣١
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_٢١٢٢٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_٢١٢٢٢٠

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