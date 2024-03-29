"كلم ربنا" .. نقيب الصحفيين يروي لأول مرة تفاصيل أصعب أزمة في حياته

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل أكبر أزمة إنسانية قاسية واجهته هو وزوجته، في بداية حياتهما، وذلك خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090.

قال البلشي إن والد زوجته الزميلة الصحفية نفيسة الصباغ، توفي فجأة قبل أيام من خطوبته لها، وبعد اقل من شهر تُوفيت والدتها أيضا في حادث أليم ونجت شقيقتها من الحادث ودخلت علي إثره المستشفى للعلاج من نزيف حاد في المخ، قائلا: « دي كانت أزمة صعبة جدا عليا وعلي أسرة زوجتي ومن شدة حزني تحدثت إلى الله بغضب وضيق وقلت له " حرام يحصل كل دا لخطيبتي أن يموت أبيها وأمها وتواجه مسؤولية أسرة كاملة من 5 أطفال على كتفها وهي صغيرة جدا علي هذه المسئولية».



أوضح البلشي أن هذه الأزمة والصعوبات التي واجهها جعلته يتمسك بزوجته جدا سيما أن هذه الأزمة أثبتت له أن الله سبحانه وتعالي كان له علي قسوة ما حدث وهي أن يبدأ الزوجان مرحلة جديدة معا في مواجهة الحياة وتحمل المسؤولية.

أضاف نقيب الصحفيين في اللقاء الإنساني الذي يتحدث فيه عن حياته الشخصية: تحولت حياة أسرة زوجتي لوضع مؤلم للغاية نظرا لكون عُمرها لم يتجاوز 19 سنة واضطرت لتحمل اشقائها الصغار جميعهم أطفال واصبحت مسئولة عن الاسرة بالكامل بعد رحيل مفاجئ وسريع للأب والأم ".

قال البلشي: " في هذه المحنة كلمت ربنا وقلتله وماذنب الأطفال وازاي هيعيشوا وكيف ستستقيم حياتهم".

وأضاف " في الوقت ده ظهرت قوة وصلابة شخصية زوجتي التي تحملت مسئولية أشقائها في ثبات عجيب لدرجة انها تُقيم عزاء ونواح وآثرت نجدة اشقائها لتنتشلهم من المحنة لكي تساعد الأسرة الوقوف علي قدميها وتُكمل معهم مسيرة الأب والأم قبل رحيلهم لدرجة انها طلبت مني فض الخطوبة حتي لا تكون عبئا علي لكني رفضت ".

وتابع البلشي: " دارت الأيام ونجحت الأسرة ونجح جميع الأطفال الخمسة في حياتهم بفضل قوة وصلابة زوجتي التي تحملت كل هذه المصاعب وأيضا تحملت مصاعب مشواري السياسيي الصعب .. زوجتي تستحق تمثال في التحمل ".

وأضاف: " عرفت حكمة ربنا بعد كده .. الله بالنسبة لي هو الحل حينما تغلق كل الأبواب ويصبح الله هو الحل الوحيد".